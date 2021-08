Oração - Reprodução de Internet

OraçãoReprodução de Internet

Publicado 16/08/2021 12:50

Rio - Os salmos são mensagens bíblicas que proporcionam conforto e ajudam a amenizar as questões da vida, dando tranquilidade e paz de espírito para enfrentar os problemas. O salmo 59 pede para que Deus afaste as tragédias trazidas ao seu povo e para dar auxílio para aliviar as tristezas.



Leia Mais Horóscopo do dia: previsões para 16 de agosto de 2021

Publicidade

Salmo 59



Livra-me, meu Deus, dos meus inimigos, defende-me daqueles que se levantam contra mim. Livra-me dos que praticam a iniquidade, e salva-me dos homens sanguinários. Pois eis que põem ciladas à minha alma; os fortes se juntam contra mim, não por transgressão minha ou por pecado meu, ó Senhor. Eles correm, e se preparam, sem culpa minha; desperta para me ajudares, e olha. Tu, pois, ó Senhor, Deus dos Exércitos, Deus de Israel, desperta para visitares todos os gentios; não tenhas misericórdia de nenhum dos pérfidos que praticam a iniquidade. (Selá.) Voltam à tarde; dão ganidos como cães, e rodeiam a cidade. Eis que eles dão gritos com as suas bocas; espadas estão nos seus lábios, porque, dizem eles: Quem ouve? Mas tu, Senhor, te rirás deles; zombarás de todos os gentios; Por causa da sua força eu te aguardarei; pois Deus é a minha alta defesa. O Deus da minha misericórdia virá ao meu encontro; Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Não os mates, para que o meu povo não se esqueça; espalha-os pelo teu poder, e abate-os, ó Senhor, nosso escudo. Pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios, fiquem presos na sua soberba, e pelas maldições e pelas mentiras que falam. Consome-os na tua indignação, consome-os, para que não existam, e para que saibam que Deus reina em Jacó até aos fins da terra. (Selá.) E tornem a vir à tarde, e deem ganidos como cães, e cerquem a cidade. Vagueiam para cima e para baixo por mantimento, e passem a noite sem se saciarem. Eu, porém, cantarei a tua força; pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia; porquanto tu foste o meu alto refúgio, e proteção no dia da minha angústia. A ti, ó fortaleza minha, cantarei salmos; porque Deus é a minha defesa e o Deus da minha misericórdia.