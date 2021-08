Júpiter - Reprodução de Internet

JúpiterReprodução de Internet

Publicado 16/08/2021 06:00

ÁRIES



Priorize os trabalhos em equipe. Pode se interesse por novos campos de atuação nos estudos ou serviço. Vai querer encontrar a sua alma gêmea.



TOURO



Chances de iniciar um emprego. Se aproxime de alguém maduro e experiente. Pode aprender bastante. A intimidade esquenta a vida a dois.



GÊMEOS



Some forças com pessoas que têm os mesmos objetivos que você. Vai se sentir muito sortuda hoje. Utilize o seu charme na conquista.



CÂNCER



Apresente um novo projeto no trabalho. Pode formar uma parceria nos negócios. Só se organize bem. Programas caseiros animam o romance.



LEÃO



O seu alto-astral anima as pessoas. Vai encontrar soluções para os seus problemas. Abra o coração para alguém na conquista e seja feliz.



VIRGEM



Invista um dinheiro no seu lar. O clima com a família pode pesar. Não abuse de críticas e cobranças nas suas relações. Reconheça o valor do parceiro.



LIBRA



Os astros realçam a sua comunicação. Conquiste o que quiser com o seu charme. Ótima fase para quem procura emprego. Muito romantismo a dois.



ESCORPIÃO



Vai querer melhorar de vida. Forme um negócio em família e colha os frutos. Cuide do seu visual e aumente a autoestima. Não exagere no ciúmes com o amor.



SAGITÁRIO



Atraia aliados e conquiste apoio para os seus projetos. Você vai precisar ser mais flexível. Pode ter sentimentos amorosos por um amigo.



CAPRICÓRNIO



Tenha mais ambição e lute pelos seus objetivos. Só tome cuidado para não revelar mais do que deve. Envolva o seu par na sua vida profissional.



AQUÁRIO



Invista em parcerias. Trabalhe em equipe e troque experiências com os colegas. Confie nos seus instintos. Seus desejos vão aflorar no relacionamento.



PEIXES



Deixe a timidez de lado hoje. Conquiste o seu espaço e se destaque no serviço. O seu charme vai atrair diversos pretendentes e pode surpreender.