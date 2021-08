Vênus - Reprodução de Internet

Publicado 17/08/2021 06:00

ÁRIES



Alguns sacrifícios podem ser necessários. Você vai ter dificuldade para se concentrar em tarefas. Melhore a cumplicidade na relação.



TOURO



Se esforce com os seus objetivos. Novidades em família podem ocorrer e te alegrar. Mude algo na decoração do seu lar e invista na intimidade.



GÊMEOS



Conflitos com autoridades podem marcar o seu dia. Repense seus planos e admita possíveis erros. A Lua envia bons estímulos para o amor.



CÂNCER



Você vai enfrentar desafios. Tenha disciplina e dê um passo de cada vez. No fim, vai concluir os seus objetivos. Ajude o parceiro na relação.



LEÃO



A sua empolgação vai cativar as pessoas. Conte com ajuda em tarefas mais complicadas. Há uma boa chance de iniciar um relacionamento sério.



VIRGEM



Deve ganhar pontos com o seu chefe. A sua produtividade vai aumentar bastante se trabalhar em casa. Você pode dar uma pausa na paquera.



LIBRA



Palavras gentis vão te ajudar com as pessoas. As paqueras devem ser mais animadas. Você vai se dar bem em atividades que exijam comunicação.



ESCORPIÃO



Se dedique ao trabalho para ter um estilo de vida melhor. Utilize a sua criatividade para surpreender os colegas. Demonstre o seu amor na relação.



SAGITÁRIO



Explore os seus pontos fortes. Tenha muita objetividade para concluir as tarefas. Os astros estimulam um namoro com alguém de outra cidade.



CAPRICÓRNIO



Mantenha a sua energia produtiva no serviço. Mas seja discreta e aja com calma. Cuide um pouco mais da saúde. Aposte num programa caseiro com o par.



AQUÁRIO



Cumpra as metas no trabalho. Se aproxime dos colegas que entendem os seus planos. No amor, o companheirismo vai estar em alta.



PEIXES



Você vai explorar os seus talentos e demonstrar resultado na profissão. A sua saúde e a sua disposição se revigoram. Pode se apaixonar por um colega.