VênusReprodução de Internet

Publicado 08/09/2021 06:00

ÁRIES



Trabalhar em equipe será a chave para conquistar resultados melhores. Não tenha medo de buscar soluções inovadoras. Reforce e proteja o romance.



TOURO



A Lua alerta que será preciso um esforço extra no trabalho. Se concentre e pode se surpreender com os frutos. Talvez se envolva com alguém do trabalho.



GÊMEOS



Vai ter ótimas energias astrais na comunicação. Vai ser mais fácil conversar com os colegas e clientes. Nada vai atrapalhar o seu brilho na conquista.



CÂNCER



Excelente dia para lidar com imóveis ou iniciar uma reforma no lar. No trabalho, aja com bom-senso. Programa caseiro pode espantar a rotina.



LEÃO



Tarefas que lidam com rapidez mental vão ser fáceis. Alguma tarefa que ficou pendente pode contar com o apoio dos colegas. Abuse do charme no flerte.



VIRGEM



Confie na sua intuição para lidar com imprevistos. É hora de organizar suas contas. A possessividade cresce no romance e exige cuidados.



LIBRA



No trabalho, talvez conte com o apoio de alguém próximo. Seja criativa e feche acordos nos negócios. Mostre ao mozão que ele tirou a sorte grande.



ESCORPIÃO



Vai ter mais chance de ter sucesso profissional. Aja com cuidado e sem chamar a atenção. A confiança blinda o romance com o mozão.



SAGITÁRIO



Você está mais idealista e solidária. Pode ajudar alguém se tiver a oportunidade. As amizades seguem em alta. A galera pode te apresentar uma paquera.



CAPRICÓRNIO



Foco e fé serão o segredo para ver o seu esforço ser reconhecido. Bom astral para pensar no futuro. A sua popularidade estará nas alturas com os crushes.



AQUÁRIO



Aposte no diálogo para se entender com os colegas. Troque experiências e aprenda um pouco. Os momentos com o par ficam mais interessantes.

PEIXES



Há sinal de mudanças no trabalho. Mas não se preocupe, você tem tudo para conquistar um resultado favorável. A sua sensualidade se destaca na conquista.