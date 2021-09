Sistema Solar - Reprodução de Internet

Sistema SolarReprodução de Internet

Publicado 09/09/2021 06:00

ÁRIES



Hoje trabalhar em equipe pode trazer resultados. Na vida amorosa, cresce o desejo de ter companhia. Há boas chances de se envolver com alguém da turma.



TOURO



Redobre a dedicação para concluir as suas obrigações. Excessos podem trazer problemas mais sérios. Faça alguns sacrifícios para proteger a união.



GÊMEOS



Podem surgir imprevistos para atrapalhar os seus planos de lazer. Tenha jogo de cintura para se divertir um pouco. No namoro, deixe as diferenças de lado.



CÂNCER



A convivência com a família pode levantar o seu astral. Se precisar de ajuda, conte com os parentes. Não dê espaço para o ciúme se tem compromisso.



LEÃO



Resolva algumas tarefas que exigem um pouco mais de atenção. A comunicação continua sendo o seu maior trunfo. Uma paquera pode se firmar.



VIRGEM



As finanças ocupam boa parte da sua atenção. Um trabalho extra pode trazer uma grana a mais. Para quem tem compromisso, uma briga pode esquentar o clima.



LIBRA



Redobre a atenção e foque nas tarefas do dia a dia. Tenha mais jogo de cintura para evitar brigas. Valorize demonstrações de carinho na relação.



ESCORPIÃO



Agir nos bastidores é o melhor caminho no serviço. Ficar no seu canto pode ser uma maneira de evitar perrengues. Fuja de assuntos delicados com o par.



SAGITÁRIO



O dia promete ser tranquilo. Pode ter ótimas ideias, mas é importante compreender se são sugestões realistas. Pode se envolver com um amigo.



CAPRICÓRNIO



Controle um pouco o seu jeito exigente. Tente lidar melhor com as críticas para não botar o emprego em risco. As coisas ficam mais sérias com o mozão.



AQUÁRIO



Muito bom humor para lidar com colegas e clientes. Você pode sair da rotina e viver algumas aventuras. Um crush que mora longe vai mexer contigo.



PEIXES



Talvez seja um desafio manter o foco no que precisa ser feito. Preste atenção ao seu sexto sentido. A paixão esquenta os momentos com o mozão.