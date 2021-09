Casal se beijando - Reprodução de Internet

Casal se beijandoReprodução de Internet

Publicado 09/09/2021 12:50

Rio - As simpatias de casamento podem dar uma forcinha para abrir os caminhos da relação. Para melhorar a conexão do casal, veja como garantir a proteção, elevar o astral e afirmar a conexão de duas pessoas que se amam. Você está em um relacionamento sério e gostaria de dar um próximo passo para juntar as escovas de dente? Aprenda!



Simpatia para casar com o seu amor



Pegue uma fita de cetim rosa. Escreva em uma ponta o seu nome e na outra a do seu amor. Amarre a fita em uma flor de cravo e coloque embaixo do seu travesseiro por uma noite. No dia seguinte, deixe a simpatia na porta de uma igreja.