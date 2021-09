O banho ajuda a alinhar as vibrações para alcançar a prosperidade e o sucesso - Reprodução de Internet

09/09/2021

Rio - A lua nova é a fase que faz renascer as esperanças, os projetos e sonhos. O período é propício para dar o pontapé inicial em qualquer esfera da vida, inclusive quando o assunto é atração e reforçar o magnetismo pessoal.

Banho para reforçar o magnetismo pessoal



Ferva um litro de água e acrescente as pétalas de uma rosa vermelha. Em seguida, coloque umas gotas do seu perfume. Ao alcançar a fervura, espere a mistura amornar e coe a solução. Depois do banho higiênico, jogue do pescoço para baixo.