Publicado 15/12/2021 06:00

ÁRIES



Organize os seus gastos e procure novos meios de ganhar dinheiro. Evite negócios com amigos. Pode se envolver com alguém, se for para namorar sério.



TOURO



Desafios podem surgir. Enfrente os obstáculos com naturalidade, sem se estressar. Seu poder de sedução vai estar em alta e você vai arrasar.



GÊMEOS



Fugir da agitação vai te ajudar no trabalho. Vai precisar de mais silêncio e concentração. União e desejos à flor da pele com o companheiro.



CÂNCER



A Lua indica que você vai precisar de mais liberdade com a sua rotina. Tenha iniciativa com os seus planos. Na união, você será muito parceira.



LEÃO



Controle a paciência no trabalho. Tenha jogo de cintura para não bater de frente e gerar conflitos. No romance, saiba ceder e aposte na sedução.



VIRGEM



Seja flexível. Não seja teimosa, pois pode se prejudicar no trabalho. Na conquista, busque alguém que tenha objetivos e valores parecidos com os seus.



LIBRA



Mostre que sabe se adaptar às situações e poderá encontrar oportunidade de sucesso. Mas cuidado com gastos inesperados e propostas de negócios arriscados.



ESCORPIÃO



Lua e Saturno em conflito podem azedar uma parceria com parentes, então tenha paciência. Se está só, cuidado para não se iludir com falsas promessas.



SAGITÁRIO



Vai contar com muita iniciativa, determinação e disciplina no emprego. Mas cuidado com problemas de

comunicação. Valorize os momentos a dois.



CAPRICÓRNIO



Sorte, criatividade e um dia de conquistas. Até as tarefas mais chatas vão parecer mais fáceis hoje. Na conquista, avalie os riscos para não se machucar.



AQUÁRIO



Terá que ceder com familiares. No trabalho, conte com o apoio de amigos. Talvez queira passar mais tempo em casa. Cubra seu amor de mimos e apimente o sexo.



PEIXES



Procure refletir mais sobre o que os outros dizem. Capriche no visual! O céu pede mais diálogo e menos

desconfianças.