Planeta Terra - Reprodução de Internet

Planeta TerraReprodução de Internet

Publicado 16/12/2021 06:00

ÁRIES



Mergulhe no trabalho e busque se destacar. Talvez seja recompensada com uma promoção. Na vida em casal, boas conversas e muita afinidade.



TOURO



A vontade de progredir será enorme. Fique atenta para aproveitar as oportunidades que deverão surgir. Sedutora, vai atrair facilmente quem deseja.



GÊMEOS



Os astros convidam você a encarar os problemas com confiança. Você pode se livrar de algo que te aborrece. Forte atração por uma pessoa misteriosa.



CÂNCER



Os astros te estimulam a trabalhar em equipe. Procure se unir aos colegas para executar as tarefas mais difíceis. Há chance de engatar um romance.



LEÃO



Você vai mergulhar de cabeça no trabalho, se souber que pode conquistar uma promoção. Evite impor suas ideias. Uma amizade pode virar namoro.



VIRGEM



Sua mente vai funcionar a todo vapor. Esbanje criatividade e absorva novos conhecimentos. Vai usar todo seu charme na conquista.



LIBRA



Bom dia para organizar arquivos e descartar o que não serve mais. Pode ganhar grana inesperada, mas cuide bem dela. A Lua deixa você mais sensual.



ESCORPIÃO



Cooperação e comunicação favorecidas: pode se sair bem em reuniões, apresentações e entrevistas de emprego. Na paixão, desejos à flor da pele.



SAGITÁRIO



O céu incentiva você a se concentrar no trabalho e nas oportunidades de ganhar dinheiro. Há chances de iniciar um romance se está só. A dois, muita paixão.



CAPRICÓRNIO



Deve ter um dia produtivo. Cuidado para não gastar demais. No amor, pode pintar atração por colega. Quem já tem seu par vai revelar seu lado mais carinhoso.



AQUÁRIO



Será mais produtiva, se trabalhar em casa. Evite revelar seus planos e ideias. Atração por colega pode ficar mais forte. A dois, clima de muito romantismo.



PEIXES



Pode se destacar no trabalho com ideias inovadoras. Cuidado com fofocas Conte com a família para seus projetos. Desejos ardentes na intimidade!