Publicado 15/12/2021 11:33

Rio - Os banhos energéticos servem para limpeza das baixas vibrações reconstruindo as energias. A camomila tem como benefícios acalmar as pessoas nos momentos de aflição e nervosismo. Aprenda a receita do ritual para ter momentos mais leves e felizes!

Banho pra atrair tranquilidade e paz



Pegue uma tigela e coloque 8 gotas de óleo essencial de camomila, 8 gotas de óleo essencial de alfazema e 8 gotas de óleo essencial de bergamota. Depois, ferva um litro de água. Ao alcançar a fervura, desligue o fogo e espere esfriar. Quando a solução alcançar uma temperatura agradável, misture com o pote dos óleos essenciais. Tome o banho de higiene e jogue a solução do pescoço para baixo. Enxágue o corpo com água, mentalizando a vinda de boas energias para a sua vida.