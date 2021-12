Sistema Solar - Reprodução de Internet

Sistema SolarReprodução de Internet

Publicado 17/12/2021 06:00

ÁRIES



A Lua te incentiva a buscar informações que possam contribuir com o seu trabalho. Faça cursos e participe de oficinas. Ótima sintonia no romance.



TOURO



Boas oportunidades de ganhar dinheiro. Inove para encontrar novas fontes de renda. Na união, você e seu bem podem realizar um sonho de consumo.



GÊMEOS



Deve contar com o apoio de colegas hoje. Pode observar, trocar ideias e aprender coisas novas com eles. Há chance de pintar uma paixão avassaladora.



CÂNCER



Demonstre mais iniciativa, coragem e espírito de liderança no emprego. Só tome cuidado com os invejosos. Quebre a rotina no sexo com o mozão.



LEÃO



Pode formar parcerias interessantes no trabalho. Use seu charme para motivar os colegas. O romance recebe todo apoio dos astros e vai estar ótimo.



VIRGEM



O trabalho vai ser sua prioridade. Se esforce que o seu empenho pode ser recompensado à altura. Na paquera, você só dará atenção a quem provar que merece.



LIBRA



Vai ter facilidade para aprender, por isso invista em estudos. Pode pintar romance com alguém de outra cidade. A dois, muita sintonia.



ESCORPIÃO



Vai buscar oportunidades de aumentar seus ganhos, nem que precise trabalhar em dobro. Boa tarde para se reconciliar com parentes. Na paixão, retribua o prazer.



SAGITÁRIO



Parcerias estão estimuladas no trabalho. Na área afetiva, vai sentir vontade de encontrar alguém e se amarrar. Se já tem seu amor, invista na união.



CAPRICÓRNIO



Se souber explorar bem a sua energia, pode terminar o dia com uma boa grana, mas cuidado para não se estressar demais. No amor, vai sonhar com algo sério e seguro.



AQUÁRIO



Seu astral será contagiante! Marte estimula parcerias: conte com os amigos para tudo! Na paquera, seu charme será irresistível. Ótima sintonia no romance.



PEIXES



Bom dia para tomar decisões importantes. No trabalho, pode se destacar. Sintonia em família. Pode se pegar pensando em um ex. A dois, assuma o comando no sexo.