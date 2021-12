Amigos - Reprodução de Internet

Publicado 16/12/2021 15:20

Rio - Os banhos energéticos servem para limpeza das baixas vibrações, assim, renovando as energias. A camomila tem como benefícios acalmar as pessoas e diminuir aflição e nervosismo. Aprenda a receita do ritual para desacelerar e ter momentos mais leves.



Ritual para ter momentos serenos



Ferva um litro de água e acrescente dez folhas de boldo e um punhado de camomila. Ao alcançar a fervura, desligue o fogo e deixe em repouso por uma hora. Após o banho de higiene, jogue a mistura do pescoço para baixo.