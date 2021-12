Constelação - ESA/Hubble & NASA Acknowledgemen

ConstelaçãoESA/Hubble & NASA Acknowledgemen

Publicado 18/12/2021 06:00

ÁRIES



Os astros recomendam muita cautela com gente fofoqueira. Evite comentar seus planos com os outros. No romance, resolva os problemas em sigilo.



TOURO



A Lua reforça a sua preocupação em ganhar dinheiro. Você vai se dedicar ainda mais no trabalho. Na vida a dois, respeitem a liberdade um do outro.



GÊMEOS



Você pode enfrentar conflitos entre a vida pessoal e profissional. Talvez tenha que abrir mão de algo. Na paquera, não alimente falsas expectativas.



CÂNCER



O cansaço da semana pode pesar. Respeite o desejo de se isolar e trabalhe num canto mais tranquilo. O romance pode enfrentar alguns desafios.



LEÃO



Você vai ter ideias muito criativas hoje. É possível que se desentenda com colegas, mas tente não levar para o lado pessoal. Clima envolvente na intimidade.



VIRGEM



A sua ambição vai estar em alta. Pode enfrentar rivalidades até com quem nem imagina. Na vida a dois, evite discutir demais o relacionamento.



LIBRA



Bom dia para viajar ou fazer passeios. O final da manhã pode trazer imprevistos passageiros. As afinidades contarão pontos no romance.



ESCORPIÃO



A preocupação em conquistar estabilidade no emprego deve incentivar a se dedicar mais às tarefas. Não se iluda na paquera. O romance pede sensualidade.



SAGITÁRIO



Somar forças pode tornar o trabalho mais leve. Mas se tem parceria com parente, pode enfrentar conflitos. No amor, não deixe a família interferir demais.



CAPRICÓRNIO



A Lua dará energia para encarar as tarefas. Cuidado para não se envolver em mal-entendidos. A dois, participe mais dos interesses do par.



AQUÁRIO



A Lua indica um dia animado! Mas cuidado para não gastar demais. Seu charme ajudará na conquista ou para encher seu amor de carinho. Capriche na sedução!



PEIXES



Curta a companhia dos parentes Não perca tempo com brigas assuntos do passado. Talvez queira dar um tempo das paqueras. Curta seu ninho de amor.