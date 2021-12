Vênus - Reprodução de Internet

VênusReprodução de Internet

Publicado 19/12/2021 06:00

ÁRIES



Vai querer viver novas experiências. Pode sentir vontade de entrar em contato com as pessoas queridas. Na paquera, talvez se envolva com alguém da turma.



TOURO



A Lua deixa você muito mais extrovertida e falante. Vai sentir vontade de fazer contato com amigos e parentes. Vai usar e abusar da sua sedução.



GÊMEOS



Dia perfeito para relaxar no conforto do lar. Valorize cada coisa que comprou e realizou. No amor, pode se aventurar em romances passageiros.



CÂNCER



A Lua destaca seu jeito carinhoso e acolhedor. Pode querer preparar um almoço para as pessoas mais queridas. A dois, cubra seu amor de carinho.



LEÃO



Dedique-se a atividades tranquilas e prazerosas. Quem tem filhos terá ideias bem criativas para organizar jogos. Namore muito o mozão.



VIRGEM



Reunir amigos e parentes em casa é tudo que você vai querer hoje. Mas cuidado para não promover aglomerações. Na vida a dois, curta seu ninho de amor.



LIBRA



A Lua aumenta a sua vaidade e você pode se presentear com um dia de beleza. Vai esbanjar charme na paquera. Se já encontrou seu amor, façam planos juntos.



ESCORPIÃO



A Lua desperta seu espírito aventureiro. Se pode viajar, vá em frente! Na paquera, vai buscar alguém que combine com você. Na união, mostre que se importa.



SAGITÁRIO



Vai querer curtir as coisas boas da vida, passear e se divertir. A Lua acentua a sua sensualidade. Se já encontrou alguém, dia perfeito para namorar.



CAPRICÓRNIO



Vai querer sossego e calmaria com as pessoas que ama. Cuidado para não extrapolar nos gastos. Ótimo astral para iniciar namoro ou fortalecer a união.



AQUÁRIO



Vai querer arrumar suas coisas ou ajudar alguém. Astral nas nuvens! Curta a companhia dos amigos. Pode conhecer alguém especial. Apoie o par em algo importante.



PEIXES



A ordem do céu para hoje é se divertir. Passeios são ótimas opções. Planeje a semana. Use seu charme na conquista e com seu amor. Namore bastante!