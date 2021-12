Ceia de Natal - Reprodução de Internet

Ceia de NatalReprodução de Internet

Publicado 22/12/2021 15:20

Rio - As simpatias no período do Natal ajudam a conquistar a prosperidade e a harmonia. A época é propícia para renovar as esperanças, energias e, também, para concretizar os desejos para o próximo ano. Anote!



Simpatia com louro para ter harmonia na ceia de Natal

Antes da ceia de Natal, queime uma folha de louro seca e passe pela casa. O aroma do louro, além de agradável, traz harmonia e paz para o ambiente.