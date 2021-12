Sol - AFP PHOTO /SOLAR ORBITER/EUI/ESA/NASA

Publicado 21/12/2021 22:40

Rio - O Sol entrou em Capricórnio nesta terça-feira. Regido por Saturno, o signo está ligado à contenção, à administração de recursos e à responsabilidade. A astróloga Isabella Cariello revela que esse período do fim de ano tem uma capacidade de análise racional das situações, momento propício para estabelecer metas para serem cumpridas.

De acordo com a astróloga, a energia de Capricórnio tem como característica estabelecer metas ambiciosas pautadas em questões materiais e em mudanças mais práticas. Por estar ligado à contenção, o signo está relacionado a um olhar racional e escasso sobre vida. “Quando o Sol entra em Capricórnio, a gente começa a ter uma noção do lado desafiador. No entanto, ao invés de ser dominado por ele, passamos a encontrar maneiras de progredir. O período é legal para todos os cuidados com questões materiais, não só dinheiro e finanças, mas também o corpo físico e saúde.”



Vênus em Capricórnio



Além do Sol, a especialista conta que Vênus está em Capricórnio auxiliando para que os desejos e as vontades fiquem mais pautadas em questões práticas. “Vênus quando está neste signo gosta daquilo que é importante, o básico é o que a sustenta. Os relacionamentos tendem a ganhar base e estrutura, não necessariamente com romantismo, mas com equilíbrio.”



Marte em Sagitário



Isabella explica que Marte posicionado em Sagitário tem como característica a necessidade de expansão e conquista. “Essa época traz inspiração para a ação e motivação para alcançar aquilo que a gente realmente vê como verdade e propósito.”



Júpiter em Peixes



Júpiter está prestes a sair de Aquário, que é um signo voltado para o mental, para começar a jornada em Peixes, que tem um lado sensível de ver a vida e tem uma conexão com a fé. Cariello conta que junto a ele, na noite da virada do ano, a lua estará em conjunção com Marte em Sagitário, o que vai trazer ânimo, vontade de extravasar e dinamismo. No entanto, segundo a especialista, é preciso tomar cuidado com a ansiedade e a impulsividade que podem passar perto do exagero.