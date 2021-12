Oração - Reprodução de Internet

OraçãoReprodução de Internet

Publicado 20/12/2021 11:33

Rio - Os salmos são mensagens bíblicas que proporcionam conforto e ajudam a amenizar as questões da vida, dando tranquilidade e paz de espírito para enfrentar os problemas. O salmo enaltece os livramentos que Deus proporcionou ao seu povo e revela que o Senhor ajuda quem segue os seus passos.



Salmo 129



Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, diga agora Israel; Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade; todavia não prevaleceram contra mim. Os lavradores araram sobre as minhas costas; compridos fizeram os seus sulcos. O Senhor é justo; cortou as cordas dos ímpios. Sejam confundidos, e voltem para trás todos os que odeiam a Sião. Sejam como a erva dos telhados que se seca antes que a arranquem. Com a qual o segador não enche a sua mão, nem o que ataca os feixes enche o seu braço. Nem tampouco os que passam dizem: A bênção do Senhor seja sobre vós; nós vos abençoamos em nome do Senhor.