Estrelas - NASA

EstrelasNASA

Publicado 20/12/2021 06:00

ÁRIES



Os astros estimulam os estudos. Demonstre o seu potencial no trabalho. A paquera vai estar parada, a menos que você esteja de olho em alguém especial.



TOURO



A Lua te ajuda com oportunidades de emprego. Se você está feliz no trabalho, explore a sua boa lábia. Papos descontraídos facilitam a paquera.



GÊMEOS



Os astros enviam boas vibrações para as suas finanças. Você pode receber uma grana que não está esperando. Na vida a dois, o amor vai estar com tudo.



CÂNCER



Algumas mudanças no trabalho podem te surpreender. Tente se adaptar rapidamente às novidades. Na conquista, jogue todo o seu charme.



LEÃO



A sua criatividade e rapidez de raciocínio te ajudam a negociar. Evite confiar demais nas pessoas. Há boas chances de iniciar um namoro.



VIRGEM



Você pode se destacar no emprego ao mostrar que tem experiência. Conte com o apoio de colegas para cumprir suas metas. Na vida a dois, demonstre o seu amor.



LIBRA



No trabalho, vai buscar o sucesso. Pode ter uma conversa e fazer as pazes com parentes. Capriche no visual para conquistar ou seduzir.



ESCORPIÃO



Terá facilidade para aprender e vai se interessar por tudo que possa abrir a sua mente. Papos descontraídos vão facilitar a paquera e animar o romance.



SAGITÁRIO



Você inicia a semana focada em conquistar mais estabilidade - no emprego, no amor e nas finanças. Valorize o diálogo e arrase na intimidade.





CAPRICÓRNIO

A Lua incentiva o trabalho em equipe. Bom momento para avaliar gastos e cortar despesas. No amor, talvez queira dar um tempo para superar uma decepção.



AQUÁRIO



Vai encarar as tarefas com muita disciplina. Pode se dar bem com serviços domésticos. Conheça gente nova e paquere muito! A dois, curta seu ninho de amor.



PEIXES



Lute pelo que quer. Pode receber ajuda de alguém sem saber. A Lua traz boa sorte. Explore seu charme e carisma para atrair admiradores. Fase leve e carinhosa.