Tarot - Reprodução de Internet

TarotReprodução de Internet

Publicado 21/12/2021 12:50

Rio - Os Enamorados é a carta que vai reger 2022. O tarólogo Gustavo Andrade (@ouroborosterapias) explica que o sexto arcano trata de assuntos como o livre-arbítrio, as escolhas, as decisões a nível pessoal que devem ser tomadas com lucidez, razão, lógica e consciência. Como esse naipe pode ser interpretado em um ano que será pautado por eventos como a corrida eleitoral e a Copa do Mundo? E quanto à pandemia da covid-19, o que pode ser esperado?

Leia Mais Horóscopo do dia: previsões para 21 de dezembro de 2021

De acordo com Gustavo, a ornamentação do arcano pelo tarot de Marselha, por exemplo, mostra um homem em meio a duas mulheres. “Poderíamos falar que ele se encontra entre dois caminhos: sim ou não, ir ou ficar. Em um ano eleitoral, o arcano nos faz um alerta para escolhermos bem quem serão os nossos representantes. Afinal, uma vez que a escolha é feita teremos de arcar com as consequências.”Andrade ainda explica que, no próximo ano, haverá uma certa arbitrariedade por parte das autoridades públicas na condução da pandemia. “Em relação à covid-19, algumas questões como: manter ou retirar a obrigatoriedade do uso de máscara em certos locais, autorizar ou não a retomada de aulas e eventos presenciais? Estarão no debate.”Quanto à atuação do Brasil na Copa do Mundo, o tarólogo explica que o arcano 6 de Paus está acompanhado pela carta da Lua, portanto, há grande possibilidade de que o Brasil vença muitos jogos, mas a Seleção precisa se planejar bem e utilizar boas táticas. “Não basta somente acreditar no hexa e ficar apenas com a ideia da taça na imaginação. O naipe de paus revela a necessidade de agir para obter o resultado esperado.”