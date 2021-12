Estrelas - NASA

Publicado 22/12/2021 06:00

ÁRIES



A Lua facilita até as tarefas mais chatas. O seu carisma vai estar acentuado. Se depender do seu charme, seu sucesso está garantido na paquera.



TOURO



Você terá prazer em organizar as coisas. Pode se irritar com atritos ou imprevistos em casa. Tome a iniciativa no sexo e seu bem vai pirar!



GÊMEOS



Vai convencer as pessoas do que quiser. No trabalho, terá uma habilidade incrível de negociar. Na vida a dois, fase de muita união e boas conversas.



CÂNCER



Cumpra as tarefas com garra e determinação. Evite empréstimos ou negócios com amigos. Na conquista, você vai querer compromisso, não aventuras.



LEÃO



A Lua realça todos os pontos fortes do seu signo. Vai querer chamar atenção das pessoas e mostrar seus talentos. A paixão e a paquera vão estar em alta.



VIRGEM



Você vai preferir cumprir seu trabalho quietinha no seu canto. Pode colocar em prática um antigo projeto no trabalho. Pode se envolver num romance.



LIBRA



Ótimo dia para investir em projetos futuros. Olhe bem à sua volta e busque aliados. Se busca um amor, enturme-se com gente nova. No romance, estimule o diálogo.



ESCORPIÃO



Vai querer se destacar no trabalho e aumentar seus ganhos. Na paquera, só dará atenção se achar que alguém vale

muito a pena. Tensões no romance.



SAGITÁRIO



O desejo de estudar e se informar será enorme. Pode aprender com uma pessoa mais experiente. Há chance de se envolver com alguém de outra cidade se está só.



CAPRICÓRNIO



O céu avisa que chegou a hora de encarar os desafios e encerrar pendências. Se depender de sensualidade, seu sucesso está garantido na paquera e no romance.



AQUÁRIO



Bom dia para trabalhar em equipe. Não seja teimosa: saiba negociar! Se está livre, pode pintar compromisso. Clima de romance na união. Busque privacidade.



PEIXES



Pode pintar uma oportunidade de promoção. Cuidado com mal-entendidos e controle o estresse. Atração por alguém do trabalho. A dois, lutem pelo que querem.