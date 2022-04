Constelação - ESA/Hubble & NASA, I. Karachents

ConstelaçãoESA/Hubble & NASA, I. Karachents

Publicado 07/04/2022 06:00

ÁRIES



O seu signo vai estar aberto a novos contatos profissionais. Novos planos ambiciosos podem surgir. No amor, vai ter mais sensibilidade.



TOURO



O desejo de ganhar reputação na carreira irá aumentar. Na saúde, alguns problemas podem aparecer. Na vida a dois, dedique-se ao par.



GÊMEOS



Experiências e assuntos diferentes podem ampliar seus horizontes. Algumas mudanças na carreira podem ocorrer. Há chance de embarcar em um novo romance.



CÂNCER



Inicie o seu dia com muita paixão. Os negócios tem tudo para prosperar. Vai querer curtir a companhia do parceiro e se divertir no amor.



LEÃO



Bons contatos e grandes parcerias podem surgir. Tome cuidado com a generosidade sem limites. Pode se enganar. Uma paquera sedutora pode pintar.



VIRGEM



Cuide do seu corpo e coma alimentos saudáveis. As emoções podem afetar o trabalho. Flertes vão estar em grande momento no terreno da conquista.



LIBRA



O seu lado simpático estará de plantão. Isso vai ajudar em suas relações pessoais e profissionais. Utilize a sua intuição para se dar bem no romance.



ESCORPIÃO



Você estará de coração aberto para as pessoas queridas. Fique em casa e aproveite com a família. A criatividade pode animar o amor e o sexo.



SAGITÁRIO



Você pode se sentir inquieto e ter vontade de sair da rotina. Tome cuidado com a saúde. A animação para paquera estará em baixa.



CAPRICÓRNIO



A Lua vai te trazer sensibilidade e intuição. Vai pensar e falar o que o seu coração sente. Só evite ser ríspido. Mergulhe na paixão na vida a dois.



AQUÁRIO



Vai ter vontade de fortalecer os laços com a família. O humor pode ser imprevisível. Há risco de pintar um ciúme no relacionamento.



PEIXES



O seu signo pode se refugiar em seus próprios pensamentos. Pode preferir trabalhar só. No amor, aposte no seu jeito amável e generoso.