Meditação - Reprodução de Internet

MeditaçãoReprodução de Internet

Publicado 06/04/2022 14:30

Rio - As simpatias ajudam as pessoas que buscam por proteção. Elas harmonizam o astral e afastam energias que diminuem a vibração. Além disso, contribui para afastar a inveja e o mau-olhado.



Leia Mais Horóscopo do dia: previsões para 6 de abril de 2022

Simpatia para eliminar as energias negativas



Pegue um copo com água e acrescente três colheres de sal grosso. Depois, tampe o copo e coloque embaixo da sua cama por três dias. Antes de deitar e ao acordar, faça uma oração para o seu anjo da guarda pedindo para que as energias ruins saiam da sua rotina. No quarto dia, jogue a água fora e, após lavar o copo, use normalmente.