ConstelaçãoESA/Hubble & NASA

Publicado 12/04/2022 06:00

ÁRIES



Busque turbinar as suas relações e manter o contato com família e amigos. Na carreira, podem surgir discussões. Vai arrasar na intimidade.



TOURO



Você vai ter grandes chances de crescer na profissão. Dificuldades de expressar os sentimentos vão aparecer. Para os solteiros, vão surgir paqueras.



GÊMEOS



A vida social vai estar em alta. Você vai esbanjar simpatia durante o dia. Dedique-se aos estudos. No amor, vai buscar uma relação simples.



CÂNCER



Você vai apostar na ambição. Isso irá fortalecer a sua carreira e negócios. Se estiver na pista, a paquera vai estar num momento fraco.



LEÃO



O carisma vai marcar o seu dia. Deve escolher a dedo com quem se relaciona na vida pessoal e profissional. No amor, o seu charme vai se destacar.



VIRGEM



Oportunidades de trabalho vão surgir. Aproveite para montar uma reserva financeira. Com o companheiro, a simplicidade vai abrilhantar a relação.



LIBRA



Aproveite o otimismo e a popularidade. Há riscos de confusões com pessoas queridas. A Lua potencializa o seu charme e sedução na conquista.



ESCORPIÃO



Trabalho, saúde e família ganham proteção. Você deve agir de forma mais suave e amável. Na paquera, vai fugir de um lance complicado.



SAGITÁRIO



O grande momento astral vai animar a sua comunicação. Foque nos estudos e aproveite o lar. No amor, aposte no carinho para o romance.



CAPRICÓRNIO



As economias vão estar numa grande fase. Pode faturar com vendas de casa. Tende a ficar mais sociável em casa. Com o par, você vai querer estabilidade.



AQUÁRIO



Você deve se abrir mais e expressar seus sentimentos. Pratique exercícios físicos. Tenha atenção na paquera. Chance de viver uma nova paixão.



PEIXES



Você pode ganhar e perder dinheiro com muita facilidade hoje. Tenha cautela. Moda e arte podem ser áreas lucrativas. Seu charme pode atrair.