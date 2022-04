Meditação - Reprodução de Internet

Publicado 12/04/2022 12:50

Rio - Os banhos energéticos ajudam na proteção espiritual, uma vez que afastam a negatividade. Às vezes o desânimo e o cansaço tomam conta do dia a dia. As plantas usadas nos rituais auxiliam na limpeza e renovação da energia, combatendo assim o que faz mal.

Banho para aumentar a proteção espiritual



Ferva dois litros de água. Acrescente uma flor de laranjeira, as pétalas de um jasmim e as de uma rosa branca. Ao alcançar a fervura, desligue o fogo e espere a solução ficar morna. Em seguida, coe e, após o banho de higiene, jogue a mistura do pescoço para baixo, mentalizando proteção. As plantas podem ser descartadas em um jardim florido.