Constelação - NASA

ConstelaçãoNASA

Publicado 03/07/2022 06:00

ÁRIES



Vai querer pular mais cedo da cama para curtir o domingão. Seu entusiasmo vai contagiar todo mundo ao seu redor. Aposte no diálogo para se dar bem no amor.



TOURO



O domingo pode te trazer algumas atividades lucrativas. A Lua garante boa sintonia com a família. Use e abuse do seu charme na conquista e romance.



GÊMEOS



Bons papos vão alegrar o seu coração. Ainda de manhã, as relações familiares vão ser estimuladas. Pode convidar os mais chegados para um almoço.



CÂNCER



O dia pode ser perfeito para você realizar um sonho de consumo. Também pode fazer um serviço extra para aumentar seus ganhos. Bom momento no amor.



LEÃO



Saia da rotina e se aventure em uma viagem completamente diferente. É bom ter cuidado para não exagerar nos gastos. Ótima sintonia no romance.



VIRGEM



A Lua te convida a relaxar hoje, sem se preocupar com nada. Pode ser um bom momento para pensar na vida e traçar metas. Tudo vai bem no amor.



LIBRA



Curtir os amigos será uma ótima opção e vai ser bom estar em boa companhia. Pode se recolher durante o dia. Clima apaixonado na vida a dois.



ESCORPIÃO



A Lua indica um bom momento para cuidar do visual. Mude alguns hábitos em prol da sua saúde. No romance, vai buscar companheirismo.



SAGITÁRIO



Você vai querer passear e se puder pegar estrada, não vai pensar duas vezes. Foque em conhecer lugares diferentes. Fase sedutora e prazerosa a dois.



CAPRICÓRNIO



Deve acordar com muita disposição. Será mais fácil doar o que não usa e deve querer mudar um pouco as energias a seu redor. Tudo vai bem nos assuntos do coração.



AQUÁRIO



Curtir o dia em boa companhia é tudo que você vai querer. Deve ter contato com pessoas queridas. Vai ter gostosas conversas com a pessoa amada.



PEIXES



Assuntos de casa e de rotina terão prioridade para você. Pode tomar uma decisão importante para a família. Ótimas vibrações nos assuntos do coração.