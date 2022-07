Constelação - NASA

Publicado 04/07/2022 06:00

ÁRIES



A Lua garante disposição e disciplina para encarar o trabalho. Vai sentir uma vontade maior de cuidar da saúde. Dê apoio a quem ama.



TOURO



Você vai esbanjar simpatia e encantar ao mundo. Utilize as palavras certas para convencer as pessoas e formar acordos. Fase repleta de sedução no amor.



GÊMEOS



Pode ter boas oportunidades de aumentar seus ganhos. O almoço em família pode render alguns conflitos, evite tensões. Tudo bem na união.



CÂNCER



Vai ter muita facilidade para expressar suas opiniões. Fase promissora para quem procura emprego. Ótima sintonia com seu bem: falem do futuro!



LEÃO



A Lua desperta um desejo enorme de melhorar de vida. Isso deve incentivá-la a investir ainda mais no trabalho e se organizar. No amor, vai buscar segurança.



VIRGEM



Vai ter facilidade para atrair aliados e formar parcerias muito vantajosas. Saiba contornar os obstáculos e seguir. A dois, respeite as diferenças.



LIBRA



Prefira agir com discrição, comendo pelas beiradas. Pode ter saudade ou preocupação com alguém que está longe. Na paquera, pode se envolver com alguém.



ESCORPIÃO



Concentre-se no que quer para o seu futuro e trabalhe com disciplina. Você pode se aborrecer com pessoas queridas. Tudo certo nos assuntos do coração.



SAGITÁRIO



Bom momento para iniciar uma transformação na sua carreira. Pode ter ótimos resultados e alcançar o sucesso. Aposte no jogo de cintura no romance.



CAPRICÓRNIO



A Lua te incentiva a investir em aperfeiçoamento. Bom momento para fazer cursos e cuidar da saúde. Vai buscar alguém que combine com você.



AQUÁRIO



Foque em agilizar as tarefas e deixar o serviço mais produtivo. A Lua ajuda você a desapegar e e doar o que não usa mais. Fase sedutora no amor.



PEIXES



Deve somar forças com os colegas no trabalho. Agir em equipe vai garantir mais criatividade nas tarefas. Use e abuse do seu charme nos assuntos do coração.