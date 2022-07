Universo - Pixabay

Publicado 09/07/2022 06:00

ÁRIES



O sábado pode começar com qualquer coisinha virando discussão em família. Espere a poeira baixar e se controle. No romance, a química se destaca.

TOURO



A revelação de um segredo pode causar alguns transtornos. Controle a impaciência e valorize a troca de ideias. Pode se envolver com alguém.



GÊMEOS



A Lua te dá toda disposição para você cumprir as tarefas. Arregace as mangas. Reserve um tempo para cuidar da saúde. Valorize o seu mozão.



CÂNCER



Tenha cautela ao conversar com chefes ou pessoas influentes. Sua criatividade pode render boas ideias. No romance, doses extras de carinho.



LEÃO



Os astros estimulam o convívio com a família. Seu lar será o lugar perfeito para relaxar e recarregar suas energias. Aposte num programa caseiro com o love.



VIRGEM



Você terá uma facilidade enorme para atrair bons aliados. Os estudos vão exigir mais concentração. Conversas vão render na vida a dois.



LIBRA



Você vai sentir um desejo de investir na carreira. Demonstre os seus talentos e tente ficar longe de discussões. No romance, procure ser mais flexível.



ESCORPIÃO



Uma viagem pode exigir algumas adaptações, mas deve fluir bem. No trabalho,some forças com os colegas nas tarefas. Muita sedução com o crush.



SAGITÁRIO



Você tende a agir com discrição hoje. Pode evitar confusões, principalmente ao lidar com dinheiro. Compartilhe o que sente com o mozão.



CAPRICÓRNIO



Deve se unir com colegas para obter melhores resultados no emprego. Procure se abrir mais ao diálogo. Boa popularidade nas paqueras.



AQUÁRIO



Cuidado com mal-entendidos no trabalho. A dica é fale menos e ouça mais. Batalhe por uma posição melhor no emprego. Seja mais carinhosa no amor.



PEIXES



Os astros alertam que controlar os gastos será o seu maior desafio. Evite extravagâncias. No trabalho, valorize a troca de ideias. Invista na sedução.