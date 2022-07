Lua crescente - Pfüderi/Pixabay

Lua crescentePfüderi/Pixabay

Publicado 07/07/2022 10:07

Rio - A lua crescente é o período lunar que há um entusiasmo para avançar e realizar as metas pessoais. Por isso, a fase é boa para fazer simpatias que podem ajudar a alcançar a prosperidade nas finanças. Caso esteja precisando de uma ajudinha para conseguir um dinheiro extra no começo do mês, anote o ritual.

Banho de açúcar para ter uma renda extra



Ferva um litro de água e acrescente três colheres de açúcar e, também, outras três de sal grosso. Ao alcançar a fervura, desligue o fogo. Espere a solução ficar morna e tome o banho de higiene. Em seguida, jogue o ritual do pescoço para baixo, mentalizando a prosperidade da sua vida financeira.