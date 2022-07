Simpatia - Unsplash/Dahiana Waszaj

Publicado 06/07/2022 10:07

Rio - Os banhos energéticos ajudam na proteção espiritual, uma vez que afastam a negatividade. Às vezes o desânimo e o cansaço tomam conta do dia a dia. Nessas horas, as essências usadas nos rituais auxiliam na limpeza e renovação da energia, combatendo assim o que faz mal.

Ferva um litro de água e acrescente as pétalas de uma rosa branca, um punhado de alecrim e outro de alfazema. Ao alcançar a fervura, desligue o fogo. Após o banho de higiene, jogue a mistura do pescoço para baixo. Depois use roupas brancas.