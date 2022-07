Simpatia para romper laços - Gerd Altmann/Pixabay

Simpatia para romper laços Gerd Altmann/Pixabay

Publicado 05/07/2022 08:00

Rio - Romper os laços e a rotina com uma pessoa pode ser algo doloroso, que pode trazer um grande desgaste emocional. As simpatias podem ajudar a amenizar esse momento, afastando os desentendimentos e aumentando a prosperidade nessa decisão.

Corte um papel branco em sete tiras e escreva em cada uma delas o seu nome e o nome da pessoa que você quer se afastar. Depois empilhe as tiras e amarre com uma linha preta. Reze uma prece com muita fé e enterre a simpatia em um jardim florido.