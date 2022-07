As simpatias ajudam a renovar as energias - Reprodução de Internet

Publicado 04/07/2022 10:07

Rio - Os banhos energéticos servem para limpeza das baixas vibrações reconstruindo as energias. A camomila tem como benefícios acalmar as pessoas nos momentos de aflição e nervosismo. Aprenda a receita do banho para ter momentos mais leves e felizes!