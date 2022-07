Planeta - NASA

Publicado 05/07/2022 06:00

ÁRIES



Os astros anunciam um período muito promissor para as suas finanças. Pense no que você sabe fazer bem. Pode pintar um clima de paquera hoje.



TOURO



Vai contar com garra e coragem em dobro. Também terá uma habilidade enorme para negociar e convencer as pessoas. Vai estar mais ousada no amor.



GÊMEOS



No trabalho, confie na sua experiência para conquistar os objetivos. Pode iniciar uma reforma em casa. Boa fase para iniciar um namoro ou esquentar o romance.



CÂNCER



As amizades e parcerias serão incentivadas. Você saberá direitinho como motivar os colegas para buscarem metas em comum. Romance intenso.



LEÃO



Não vai medir esforços para alcançar os seus objetivos. A Lua estimula as suas finanças e incrementa os seus ganhos. Faça planos com seu bem.



VIRGEM



Pode querer viajar e viver as mais diferentes experiências. Fique atenta às oportunidades de fazer cursos e aprender coisas novas. Invista no romantismo.



LIBRA



A carreira vai estar no centro das suas atenções. Evite agir por impulso, mas busque meios de transformar a sua vida. Vai arrasar na paquera com o seu charme.



ESCORPIÃO



Os astros aumentam a sua curiosidade e estimulam os estudos. Você deve ficar mais intensa em suas relações. Encontros animam o flerte.



SAGITÁRIO



Você vai encarar o trabalho com muita energia e determinação. Seu empenho será notado e pode conquistar objetivos. Tudo vai bem no romance.



CAPRICÓRNIO



O seu lado mais entusiasmado vai estar em alta. Pode motivar os colegas e tornar as tarefas mais divertidas. Há boa chance de iniciar um namoro.



AQUÁRIO



Pode ganhar uma grana inesperada ou passar por uma mudança financeira. Vai ter muita facilidade para fechar acordos. Vai conquistar quem deseja no amor.



PEIXES



Os astros deixarão você mais extrovertida. Apenas meça as palavras para não se desentender com os outros. Muito charme e boa lábia nos assuntos do coração.