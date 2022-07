Planeta Terra - Pixabay

Planeta TerraPixabay

Publicado 06/07/2022 06:00

ÁRIES



A união faz a força, ainda mais se puder colaborar com os colegas. Seu jeito determinado vai inspirar os outros. Na paquera, os opostos vão se atrair.



TOURO



Priorize os seus compromissos e cumpra as tarefas com a máxima dedicação. Tenha cuidado com a sua saúde. No amor, pode se interessar por alguém.



GÊMEOS



Simpatia vai ser um dos seus trunfos para se dar bem com as pessoas. Aposte no trabalho em equipe. Cheia de charme, você vai arrasar na conquista.



CÂNCER



Assuntos de casa e trabalho devem dividir a sua atenção. Pode ter boas oportunidades na carreira. Na área afetiva, você vai querer segurança.



LEÃO



Aproveite a sua comunicação em alta para investir em trocas de ideias. Pode se destacar em reuniões e negociações. Abra-se com seu amor hoje.



VIRGEM



Os astros trazem boas vibrações para o seu bolso. Apenas tome cuidado com os gastos. Sedutora, você vai atrair e se envolver com quem quiser.



LIBRA



Some forças com os colegas pelos objetivos em comum. Pode iniciar uma sociedade desde que tente impor as suas vontades. Tudo vai fluir no amor.



ESCORPIÃO



Tente cumprir as suas tarefas mais quieta no seu canto. Cuidado com excesso de trabalho e estresse. Melhore o diálogo com seu bem.



SAGITÁRIO



A Lua indica que você terá muita facilidade para buscar seus objetivos. Trabalhar em equipe pode render soluções incríveis. Invista bastante na relação.



CAPRICÓRNIO



Talvez realize um antigo projeto com direito ao apoio da família. Vai querer dar um trato no visual hoje. No amor, você vai saber o que quer.



AQUÁRIO



A Lua desperta a sua curiosidade e vontade de aprender. Invista nos estudos e busque cursos que podem te aperfeiçoar. Saia um pouco da rotina no romance.



PEIXES



Será mais fácil desapegar hoje. Podem surgir novas oportunidades de aumentar seus ganhos. Sua sensualidade vai apimentar os assuntos do coração.