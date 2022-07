Negócios - Unsplash

Publicado 06/07/2022 06:00

Rio - As superstições são alternativas para conseguir o que é almejado e para o bom andamento de alguma esfera da vida. A espiritualidade pode ajudar a atrair abundância e sucesso nos negócios para as finanças prosperarem.



No seu ambiente de trabalho, acenda uma vela em um pires. Coloque um punhado de canela e outro de açúcar em volta dele, mentalizando a prosperidade do seu negócio. Faça uma oração. Depois que a vela queimar, descarte a simpatia no lixo.