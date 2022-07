Sol - Pixabay

Publicado 07/07/2022 06:00

ÁRIES



Trabalhar em equipe vai render frutos para você. Pode surpreender seus chefes com ideias inovadoras. Se estiver solteira, vai querer encontrar alguém.



TOURO



Você vai encarar o trabalho com muito equilíbrio e dedicação. Pode até conseguir um aumento e reforçar o seu orçamento. Pode ter novidades na paquera.



GÊMEOS



Deve esbanjar alto-astral e vai se entender bem com todo mundo. Você também terá muita criatividade e facilidade para aprender. Namore bastante hoje.



CÂNCER



Tente priorizar as tarefas que já conhece e tem experiência. Quem trabalha em 'home office' terá um dia mais produtivo. Pode conhecer alguém na conquista.



LEÃO



Você terá muita facilidade para convencer as pessoas. Pode atrair aliados e parcerias muito vantajosas. Nas paqueras, explore sua simpatia.



VIRGEM



O desejo de ser reconhecida será um bom estímulo para você no trabalho. Há chance de conseguir um aumento de salário. Tudo vai bem no amor.



LIBRA



Vai querer aprender e experimentar coisas diferentes. Pode abrir novas possibilidades para o seu futuro. Ótima sintonia na vida a dois.



ESCORPIÃO



Os astros indicam um ótimo dia para você encarar os problemas. Será mais fácil promover mudanças. Na união, melhore o diálogo e esclareça dúvidas.



SAGITÁRIO



A Lua indica que trabalhar em equipe será uma ótima opção. Foque em desenvolver um projeto ambicioso. O romance recebe boas vibrações.



CAPRICÓRNIO



Vai focar em conquistar uma promoção no serviço hoje. Use e abuse da sua simpatia para cativar as pessoas. Procure alinhar seus objetivos com os do mozão.



AQUÁRIO



A Lua renova o desejo de vivenciar novas experiências. Explore sua criatividade e seu carisma para cativar as pessoas. Invista no romantismo.



PEIXES



Ótimo astral para quem planeja realizar mudanças. Pode se acertar com alguém da família e deixar o passado para trás. Grande dia para os assuntos do coração.