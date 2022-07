Sistema solar - Pixabay

Publicado 10/07/2022 06:00

ÁRIES



Você pode acordar com uma vontade enorme de mudar o visual. Passe mais tempo com a família. Quem já vive uma relação séria vai valorizar a estabilidade.



TOURO



Um passeio romântico com seu amor vai render. Aproveite o dia para investir em papos divertidos. A Lua realça a sua sensualidade e charme.



GÊMEOS



Este será um ótimo dia para você celebrar suas conquistas. Reflita sobre as finanças e planeje o orçamento. Tudo vai muito bem nos assuntos do coração.



CÂNCER



A Lua estimula os cuidados com o corpo e a saúde. Vai conseguir organizar e deixar tudo arrumadinho à sua volta. Pode pintar uma paquera hoje.



LEÃO



O dia deve ser leve, descontraído e repleto de diversão. Aposte em passeios bem legais e boas companhias. Muito romantismo e sedução na vida a dois.



VIRGEM



Os seus laços familiares vão ser fortalecidos. É um bom dia para mudar a decoração da casa. Ótimo momento para se jogar nas paqueras.



LIBRA



Talvez tenha uma vontade irresistível de mudar algo no visual. Entre em contato com as pessoas queridas. Pode rolar uma declaração de amor.



ESCORPIÃO



A Lua incentiva você a aproveitar o domingo para curtir seu canto. Também é um bom dia para organizar as finanças. Na paquera, foco nas afinidades.



SAGITÁRIO



A Lua em Sagitário acentua seu espírito aventureiro. Os astros só pedem cautela para não exagerar nos gastos. Na conquista, seu charme será irresistível.



CAPRICÓRNIO



O astral é perfeito para você relaxar e curtir seu ninho. Invista em programas relaxantes que te ajudem a repor as energias. Tudo ótimo no amor.



AQUÁRIO



Deve se sentir disposta para arrumar a casa e organizar as suas coisas. Boa sintonia com a família. Muita cumplicidade e diálogo na união.



PEIXES



Invista em você mesma. Os astros acentuam o seu charme e te tornam mais confiante e poderosa. Dia ótimo para cobrir o love de carinhos.