Publicado 15/07/2022 06:00

ÁRIES



As parcerias e alianças serão favorecidas. Só não convém contar com amigos quando o assunto for dinheiro. Quem está livre terá boa popularidade nas paqueras.



TOURO



A Lua deixa você ainda mais ambiciosa. Você vai investir na carreira, só tome cuidado para não ir com muita sede ao pote. No amor, você será exigente.



GÊMEOS



Os astros indicam a você se dedicar aos estudos. Inspire-se em pessoas que já conquistaram seu espaço. No campo afetivo, deve buscar alguém.



CÂNCER



O desejo de conquistar estabilidade no emprego vai se destacar. Encare as mudanças como oportunidades. A Lua esquenta o clima na conquista.



LEÃO



Invista em parcerias para ter resultados melhores no trabalho. Seja mais paciente e aprenda a dialogar. Bom momento para iniciar um romance.



VIRGEM



O seu dia vai ser marcado pela disciplina e responsabilidade. Procure controlar a impaciência e persistir no seu desafio. O amor pede mais leveza.



LIBRA



Alguns imprevistos podem tumultuar o seu dia. Procure manter a confiança e agir com jogo de cintura. Na vida a dois, invista no romantismo.



ESCORPIÃO



Assuntos familiares terão prioridade para você. É preciso saber ceder e buscar um meio-termo nas suas relações. Tente sair de casa com o mozão.



SAGITÁRIO



Os astros aconselham você a medir as palavras. Evite ser sincerona demais e procure conter a sua rebeldia no trabalho. Bons papos no amor.



CAPRICÓRNIO



Deve identificar oportunidades de aumentar seus ganhos. Vai ter grandes ideias, mas não será fácil colocá-las em prática. No amor, você vai querer segurança.



AQUÁRIO



Explore o lado mais leve do seu signo. Aproveite para cuidar melhor da sua imagem e explorar os seus talentos no emprego. Na paquera, se solte um pouco mais.



PEIXES



Os astros te tornam mais contida e desconfiada. Procure guardar seus segredos a sete chaves e se envolver em fofocas. Pode se envolver num romance hoje.