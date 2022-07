Constelação - NASA

ConstelaçãoNASA

Publicado 14/07/2022 06:00

ÁRIES



Você vai se concentrar bastante em seus projetos para o futuro. Melhor evitar negócios com amigos, pois pode sair no prejuízo. Na vida a dois, melhore o diálogo.



TOURO



Hoje você vai se dedicar ainda mais ao trabalho. Só precisa ter cuidado para não ser impulsiva demais. Deve mostrar todo seu poder de sedução.



GÊMEOS



Pode mostrar mais interesse por tudo que acontece à sua volta. Alguns desafios podem pintar, mas serão passageiros. Na união, estimule o companheirismo.



CÂNCER



Você deve mergulhar fundo em suas tarefas hoje e pode se aperfeiçoar. Reserve um tempo para cuidar da beleza. A dois, desejos à flor da pele.!



LEÃO



A Lua estimula as parcerias e sociedades. No meio da tarde, pode rolar algum conflito de interesses com os colegas. Respeite as diferenças na união.



VIRGEM



Belo dia para colocar o serviço em dia e finalizar tarefas. É melhor não contar muito com os colegas. Inclua o par em seus planos e fortaleça a confiança.



LIBRA



A sorte sopra a seu favor e pode até fazer uma fezinha. Alguns imprevistos podem surgir, mas vai tirar de letra. Sucesso garantido nos assuntos do coração.



ESCORPIÃO



Controlar os gastos pode ser um desafio. Evite ceder às tentações e controle-se. Na união, cuidado com discussões e intromissões da família.



SAGITÁRIO



Quem trabalha com parentes vai precisar de jogo de cintura. Dialogue e busque um meio-termo que agrade a todos. A dois, o romantismo vai bombar.



CAPRICÓRNIO



A Lua acentua seu interesse pelos bens materiais. Vai querer investir em compras de valor, mas evite agir por impulso. Tudo vai bem no amor.



AQUÁRIO



As principais características do seu signo vão ser realçadas. Você vai se sentir confiante e pode investir na vaidade. Papos com o crush vão ir bem.



PEIXES



Alguns conflitos familiares podem pintar. Evite guardar ressentimentos ou falar o que não deve. Na vida em casal, melhore o diálogo e deixe tudo claro.