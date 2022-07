As simpatias ajudam a acabar com os sentimentos negativos - Reprodução de Internet

Publicado 12/07/2022 11:33

Rio - Às vezes o amor não é correspondido e o melhor a ser feito é esquecê-lo. No entanto, nada está perdido quando isso acontece. As simpatias ajudam a dar uma forcinha para esquecer a pessoa amada e, assim, poder seguir a vida em frente. Afinal, ninguém merece insistir em algo que não está fluindo.



Simpatia para esquecer uma pessoa de uma vez por todas



Escreva o nome da pessoa que você quer esquecer em um papel. Coloque um pouco de farinha de trigo no meio e dobre. Ponha a simpatia no congelador. Faça uma prece para o seu Anjo da Guarda. Deixe o papel no congelador até o seu desejo virar realidade e depois descarte no lixo.