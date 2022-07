Planeta - NASA

PlanetaNASA

Publicado 12/07/2022 06:00

ÁRIES



O céu desperta seu lado ambicioso e incentiva oportunidades de brilhar. O seu empenho pode render um aumento de salário. No amor, fuja de discussões.



TOURO



Bom dia para investir nos estudos e se aperfeiçoar na profissão. Fase muito promissora para quem trabalha com animais. Boa sintonia na união.



GÊMEOS



A Lua dá sinal verde para você colocar as mudanças em prática. Pode resolver de uma vez por todas uma preocupação. Vai arrasar na paquera.



CÂNCER



Foque em trabalhar em conjunto com seus colegas. Ótimo momento para iniciar uma sociedade. No campo afetivo, pode pintar paixão por alguém.



LEÃO



Você vai colocar o trabalho como prioridade absoluta. Você vai se desafiar com muita garra, só se lembre de preservar a saúde. Apoie o mozão.



VIRGEM



Terá muita criatividade para tornar o trabalho mais produtivo. Agarre as oportunidades de se aperfeiçoar. Fase sedutora e romântica a dois.



LIBRA



Bom dia para colocar em prática um projeto que você guarda na gaveta. Os astros incentivam as mudanças. Família e romance vão dividir sua atenção hoje.



ESCORPIÃO



A Lua acentua a sua habilidade de convencer as pessoas. No trabalho, você saberá vender o seu peixe. Boa fase para se declarar a alguém.



SAGITÁRIO



O desejo de realizar um sonho de consumo vai se destacar hoje. Vai ter muita determinação para aumentar seus ganhos. O seu charme será irresistível.



CAPRICÓRNIO



Os astros anunciam um período de muita sorte hoje. No trabalho, você deve motivar os colegas com a sua perseverança. Muita paixão no amor.



AQUÁRIO



Evite confiar demais nas pessoas e prefira cuidar das suas tarefas a sós. Ótima fase para quem trabalha em casa. Melhore o diálogo na união.



PEIXES



Hoje você vai se concentrar para atingir suas metas. Aposte na troca de ideias com os parceiros de trabalho. A paquera vai ser animada.