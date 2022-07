Oração - Reprodução de Internet

OraçãoReprodução de Internet

Publicado 11/07/2022 08:00

Rio - Os salmos são mensagens bíblicas que proporcionam conforto e ajudam a amenizar as questões da vida, dando tranquilidade e paz de espírito para enfrentar os problemas. O salmo 83 não há motivos para temer os inimigos, pois a proteção de Deus está presente aos que acreditam Nele.

Leia Mais Conheça o salmo 73 para ter proteção divina

Salmo 83



Ó Deus, não estejas em silêncio; não te cales, nem te aquietes, ó Deus, porque eis que teus inimigos fazem tumulto, e os que te odeiam levantaram a cabeça. Tomaram astuto conselho contra o teu povo, e consultaram contra os teus escondidos. Disseram: Vinde, e desarraiguemo-los para que não sejam nação, nem haja mais memória do nome de Israel. Porque consultaram juntos e unânimes; eles se unem contra ti: As tendas de Edom, e dos ismaelitas, de Moabe, e dos agarenos, de Gebal, e de Amom, e de Amaleque, a Filístia, com os moradores de Tiro; Também a Assíria se ajuntou com eles; foram ajudar aos filhos de Ló. (Selá.) Faze-lhes como aos midianitas; como a Sísera, como a Jabim na ribeira de Quisom; Os quais pereceram em Endor; tornaram-se como estrume para a terra. Faze aos seus nobres como a Orebe, e como a Zeebe; e a todos os seus príncipes, como a Zebá e como a Zalmuna, que disseram: Tomemos para nós as casas de Deus em possessão. Deus meu, faze-os como um tufão, como a aresta diante do vento. Como o fogo que queima um bosque, e como a chama que incendeia as brenhas, Assim os persegue com a tua tempestade, e os assombra com o teu torvelinho. Encham-se de vergonha as suas faces, para que busquem o teu nome, Senhor. Confundam-se e assombram-se perpetuamente; envergonhem-se, e pereçam, Para que saibam que tu, a quem só pertence o nome de Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra.