Publicado 11/07/2022 06:00

ÁRIES



A Lua desperta a sua vontade de aprender e você pode investir em estudos e treinamentos. Deve matar a saudade dos amigos e fortalecer o romance.



TOURO



Os astros enviam boas energias para as suas finanças e ganhos. A Lua incentiva as mudanças. Fase estável no romance e o clima pode esquentar.



GÊMEOS



Os astros recomendam que você some forças com colegas. Não dê espaço para rivalidades. Pode investir em um namoro, se encontrar alguém que combine contigo.



CÂNCER



Vai segundar com disposição e disciplina em dobro. Altas chances de ter a sensação de dever cumprido no fim do expediente. Apoie os projetos do par.



LEÃO



Seu entusiasmo será contagiante e vai animar todos ao seu redor. Pode encontrar soluções incríveis no trabalho com os colegas. Tudo vai bem no amor.



VIRGEM



A família deve ocupar a sua cabeça hoje. Procure resolver os assuntos urgentes e não levar problemas para o trabalho. No romance, evite remoer mágoas.



LIBRA



Aproveite a sua capacidade de expressão para compartilhar as suas ideias. Pode firmar bons acordos e negócios. Pode se encantar pelo crush na paquera.



ESCORPIÃO



Pode conquistar metas que deseja há bastante tempo. Os astros indicam que é importante controlar os gastos. No amor, vai buscar segurança.



SAGITÁRIO



A Lua te incentiva a explorar os seus talentos. A sintonia com os colegas pode render parcerias vantajosas. Na união, fase de muita harmonia.



CAPRICÓRNIO



No trabalho, vai preferir cuidar das suas responsabilidades sozinha. Você vai estar mais atenciosa hoje. Pode pintar um clima de romance na conquista.



AQUÁRIO



Os astros acentuam a sua criatividade e pode ter ideias incríveis. Deve contar com o apoio dos amigos. Vai querer companheirismo na vida a dois.



PEIXES



Dedique-se ao que você sabe que sabe fazer bem. Alguém mais experiente pode te dar bons conselhos. No amor, você será mais exigente.