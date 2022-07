Simpatia para romper laços - Gerd Altmann/Pixabay

Publicado 12/07/2022 10:07

Rio - Às vezes sentimos que algumas pessoas não são completamente sinceras com a gente ou que não querem, simplesmente, o nosso bem. Mas é difícil afastar de uma hora para outra essas energias de perto. Por isso, anote esse poderoso e simples ritual.



Simpatia do limão para se distanciar de pessoas indesejadas



Em um papel escreva o seu nome em um verso e no outro escreva o nome deste amigos que você quer se afastar. Em seguida, dobre o papel ao meio e faça uma espécie de buraco no limão e coloque o papel dentro. Coloque o limão no lixo e, depois, espere o limão apodrecer para que a simpatia tenha efeito.