Constelação - NASA

ConstelaçãoNASA

Publicado 13/07/2022 06:00

ÁRIES



Você terá sorte em todas as parcerias que fizer. Fique atenta a novos desafios profissionais. Pode ter apoio da família. A dois, valorize o diálogo.



TOURO



Investir no seu aperfeiçoamento vai render frutos. Use essa gana para batalhar e mostrar do que você é capaz. Nas paqueras, foque nas afinidades.



GÊMEOS



Fique atenta ao que acontece à sua volta. Pode identificar boas oportunidades de aumentar seus rendimentos. A dois, invista no diálogo.



CÂNCER



Trabalhar em equipe vai ser uma ótima opção para você. Pode resolver um problema de uma vez por todas. A Lua estimula o surgimento de um romance.



LEÃO



Os astros enviam ótimas vibrações para as amizades. Vale até formar uma sociedade com alguém de confiança. Na vida a dois, compartilhe seus sonhos.



VIRGEM



Você vai ficar ainda mais focada na carreira. Confiante, você não vai medir esforços para conquistar o sucesso. Há sinal de romance.



LIBRA



No trabalho, confie na sua experiência para cumprir as tarefas. Ótima sintonia com a família. Faça planos com seu amor e surpreenda na intimidade.



ESCORPIÃO



Vai se interessar por novidades. Bom astral para dar um geral no lar e descartar as coisas que não usa mais. O diálogo vai fortalecer a relação.



SAGITÁRIO



Deve se unir aos colegas para alcançar mais rápido as metas em comum. Trabalhe com toda determinação hoje. No romance, diálogo e harmonia não vão faltar.



CAPRICÓRNIO



Os astros anunciam um dia de ótimos resultados. Os seus esforços valerão a pena e podem até garantir um aumento. Boas conversas com seu bem.



AQUÁRIO



A Lua deixa você mais cautelosa e deve manter segredo sobre seus planos. Dia especial para criatividade e sorte. Fase romântica na relação.



PEIXES



Em casa, a sintonia será deliciosa e você terá muito apoio. Ótima conexão com os amigos. Tudo vai fluir muito bem nos assuntos do coração.