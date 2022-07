Constelação - NASA

Publicado 27/07/2022 06:00

ÁRIES



O dia pode ser muito lucrativo para quem trabalha em casa. Pode faturar com algo que aprendeu há um tempo. A dois, bom dia para programas caseiros.



TOURO



A Lua te ajuda a escolher as palavras para convencer as pessoas. Bom astral para quem lida com vendas. Na vida a dois, ótimo momento para focar no futuro.



GÊMEOS



A Lua faz você se preocupar mais com dinheiro. Pode usar a criatividade para descobrir novas formas de lucrar. Não deixe o ciúme dominar você.



CÂNCER



Você vai usar toda a sua determinação. Pode contar com o apoio de amigos. Na vida a dois, faça a sua parte para evitar conflitos e fortalecer a união.



LEÃO



Deve preferir agir discretamente, comendo pela beiradas. Pode ter uma boa oportunidade de se livrar de uma dívida. Invista na sedução.



VIRGEM



Foque naquilo que pode abrir novas portas para a sua vida. Talvez firme parcerias muito interessantes. Pode pintar um clima de romance com alguém.



LIBRA



O trabalho terá prioridade absoluta para você nesta quarta-feira. Vai lutar com determinação para alcançar seus objetivos. Inclua o par em seus planos.



ESCORPIÃO



Os estudos são favorecidos e você deve tentar melhorar seu currículo. A Lua traz sorte em assuntos envolvendo a justiça. Resolva tensões no romance.



SAGITÁRIO



A Lua dá sinal verde para você promover mudanças. Em casa, será mais fácil se reconciliar com os parentes. No amor, valorize os momentos a sós.



CAPRICÓRNIO



Procure colaborar com os colegas e somar forças pelos objetivos em comum. Pode ter ótimas ideias em conjunto. Declare seu amor nos assuntos do coração.



AQUÁRIO



Os astros incentivam você a cuidar da saúde. Você vai cumprir suas tarefas com dedicação. A dois, sair da rotina pode fazer bem à relação.



PEIXES



Deve espalhar bom humor e otimismo na vida. A sua criatividade vai se destacar e deve defender suas ideias. Invista no charme e seduza o seu bem.