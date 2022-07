Carteira vazia - Andrew Khoroshavin/Pixabay

Carteira vazia Andrew Khoroshavin/Pixabay

Publicado 26/07/2022 08:00

Rio - As simpatias são alternativas para conseguir o que é almejado e para o bom andamento de alguma esfera da vida. A espiritualidade pode ajudar a atrair abundância e prosperidade para as finanças para melhorar as finanças ao longo do mês.

Simpatia da canela para atrair dinheiro



Nas segundas-feiras, coloque canela em pó no ralo principal da sua casa. Ou em todos eles. Depois, faça uma prece com muita fé.