Lua crescente - Pfüderi/Pixabay

Lua crescentePfüderi/Pixabay

Publicado 24/07/2022 06:00

ÁRIES



Diversão e bons papos vão marcar o seu domingo. Interaja mais com as pessoas queridas. Estimule o diálogo e planeje o futuro a dois.



TOURO



Curtir o domingão relaxada vai ser ideal para você. Cuide do seu lar com todo carinho e dedicação. Afaste o ciúme e relembre bons momentos com o mozão.



GÊMEOS



Um domingo tranquilo é o que os astros indicam para você hoje. Prefira a companhia de pessoas alto-astral. Aposte em bons papos com o crush.



CÂNCER



O campo astral recarrega as suas baterias. Bom dia para pensar em como resolver seus problemas. No amor, seu coração vai querer segurança.



LEÃO



Você deve querer encontrar a turma para colocar o papo em dia. Aproveite para dar um trato na beleza também. Fortaleça e amadureça a relação.



VIRGEM



Reveja seus planos e defina novas metas para a sua vida. Vai ter novas possibilidades para realizar seus objetivos. Na conquista, pode viver um novo lance.



LIBRA



Os astros animam as amizades e os laços com as pessoas queridas. Aceite convites da turma para conhecer lugares. Muita sintonia com o love.



ESCORPIÃO



A Lua intensifica as suas emoções e pode se sentir mais alegre. Defina metas para realização profissional e pessoal. A intimidade vai esquentar.



SAGITÁRIO



Saia da rotina e viva novas experiências, sem preocupações. Pode conhecer alguém interessante. Não se surpreenda se descobrir uma sintonia enorme.



CAPRICÓRNIO



O céu anuncia um dia tranquilo, sem muitas novidades. Cuide melhor da sua saúde e promova transformações importantes. Desejos ardentes.



AQUÁRIO



Ótimo astral para festas e passeios. É um bom dia para praticar esportes e participar de jogos. Ótimo momento para iniciar um namoro.



PEIXES



A Lua fortalece a sua relação com a família. Organize um almoço em casa para receber os familiares. O amor pode ficar em segundo plano hoje.