Constelação - NASA

ConstelaçãoNASA

Publicado 22/07/2022 06:00

ÁRIES



Despesas inesperadas podem causar preocupação. O melhor a fazer é fazer as contas com cuidado. Paqueras e romance receberão estímulos.



TOURO



Você vai ter uma visão diferente do mundo e pode ter ideias incríveis. Pode apresentar propostas inovadoras. Pode fortalecer o relacionamento.



GÊMEOS



Pode se sentir sufocada por dívidas e excesso de trabalho. Talvez tenha que fazer alguns sacrifícios para fechar o dia. Valorize a intimidade.



CÂNCER



Deve querer liberdade para cuidar dos seus interesses. No trabalho, vai focar nas oportunidades para o futuro. Vai se jogar nas paqueras.



LEÃO



Vai lutar com toda força para chegar aonde deseja. Se você está de olho em uma promoção, dê o seu melhor. Evite disputas de poder com o love.



VIRGEM



Os astros recomendam que evite bater de frente com as pessoas. Uma viagem pode ser bem estimulante. O clima será de sedução e romantismo.



LIBRA



Adapte-se às situações e encare os desafios como oportunidades. Controle bem os gastos para não ter problemas. Estimule o companheirismo na união.



ESCORPIÃO



Trabalho em equipe vai exigir um pouco mais de jogo de cintura. Saiba negociar e fazer acordos. As paqueras serão animadas e podem render um romance.



SAGITÁRIO



Fazer a mesma coisa todos os dias pode te estressar. Pense em formas de tornar o trabalho mais criativo. No amor, tudo vai fluir muito bem.



CAPRICÓRNIO



Redobre o cuidado com o dinheiro e evite apostas para não sair no prejuízo. Aposte na simpatia para convencer as pessoas. Pode iniciar um namoro.



AQUÁRIO



Pode ter alguns imprevistos em casa. Tome cuidado para não se impor ou tomar decisões por conta própria. Vai querer encontrar sua alma gêmea.



PEIXES



Procure expor suas ideias com calma. Os astros também pedem para você não esconder o que sente. Nas paqueras, aposte em bons papos.