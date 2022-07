Simpatia - Unsplash/Jonathan Borba

Publicado 20/07/2022 08:00

Rio - Os banhos energéticos equilibram os fluidos do corpo fazendo com que a vida funcione de forma harmoniosa. Se você está querendo surpreender o seu parceiro e dar um ânimo na relação a dois, anote esse ritual.



Ritual para esquentar a vida a dois



Ponha as pétalas de uma rosa vermelha dentro de um copo com água. Deixe o ritual em repouso durante a noite. Ao acordar, lave o rosto com a solução. Quanto às pétalas, descarte no lixo. Depois, lave o copo e use normalmente.