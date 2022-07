Amor - StockSnap/Pixabay

AmorStockSnap/Pixabay

Publicado 19/07/2022 08:00

Rio - As simpatias purificam as energias para atrair boas vibrações e afastar o mal. Além disso, aumentam a prosperidade, o magnetismo, potencializam a força que existe dentro de cada pessoa e, com isso, abrem os caminhos para o amor.



Simpatia para ajudar na conquista amorosa



Pegue uma pedra quartzo rosa e molhe na água benta. Envolva-a em um lenço e faça uma prece, mentalizando a reconstrução do seu magnetismo para a conquista e a melhora da sua vida amorosa. Coloque o ritual na bolsa ou na carteira.